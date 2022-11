Il Dirigente scolastico del “G. Rodari” di San Salvo precisa

Facendo seguito all’articolo pubblicato sul Vs. sito il sottoscritto Prof. Vincenzo Parente, Dirigente scolastico dell’ I. C. “G. Rodari” di San Salvo ha il dovere di precisare quanto segue:

Le due ore settimanali di Educazione Fisica sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore, come chiarito solo dalla circolare del Ministero dell’Istruzione Prot. 2116 del 9 settembre 2022. Pertanto, il tempo scuola doveva essere necessariamente prolungato di due ore settimanali. In seguito ad interlocuzioni con i genitori di classe V primaria, è stato ritenuto opportuno organizzare un rientro nel primo pomeriggio per permettere agli studenti, successivamente, di praticare le consuete attività sportive, o artistico-ricreative.

Non è stato, invece, ritenuto opportuno far rientrare gli alunni il sabato, per salvaguardare l’orario didattico organizzato sul modello della “settimana corta” che ha avuto grande successo presso la nostra utenza. Tale decisione è stata poi ratificata in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Istituto; giova ricordare, inoltre, che quest’ultimo organo collegiale, che ha podestà regolamentare, è costituito anche dai genitori dei nostri alunni.

Non è più possibile, come in effetti si è fatto in un primo tempo, far consumare il pasto/merenda preparato dai genitori in classe per due ordini di motivi, di tipo esclusivamente sanitario:

da una parte i referenti ASL non giudicano dieteticamente accettabile la sostituzione di un pasto settimanale con il pranzo a sacco preparato a casa, dall’altra il pasto scolastico nella scuola primaria - superata ormai la fase emergenziale Covid 19 - dovrà sempre essere consumato in refettori attrezzati.