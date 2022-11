Da una mamma di San Salvo Marina abbiamo ricevuto la seguente segnalazione:

Buongiorno, da noi manca la manutenzione in entrambi le scuole sia elementari che materna. Una mamma si è adoperata, dopo tanti anni, per far togliere il contenitore metallico dell' attacco pompe dei vigili del fuoco, perché era tutto rovinato e giocando lì vicino i bambini dell' asilo si sarebbero potuti far male.

Manca anche la manutenzione ordinaria del verde ed i collegamenti tra San Salvo e San Salvo Marina. Per questo le nostre scuole non partecipano agli eventi.

Purtroppo anche alla palestra manca manutenzione e quando piove, poiché nella scuola elementare c’è fango, si sporca tutto l' ingresso.

Pertanto noi genitori di San Salvo marina chiediamo più collaborazione con il comune con San Salvo. Grazie