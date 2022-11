Al via i corsi di formazione per il personale delle scuole abruzzesi

Il Servizio regionale di diabetologia pediatrica e prevenzione del rischio cardio vascolare, diretto nell'ospedale di Chieti da Stefano Tumini, organizza anche per l'anno scolastico 2022/2023 corsi di formazione rivolti al personale (docente e non docente) delle scuole abruzzesi frequentate da bambini con diabete di tipo 1.

Le lezioni cominceranno mercoledì 16 novembre 2022 in modalità webinar. Sono iscritte al momento più di 250 persone (tra dirigenti scolastici, docenti e personale ATA) provenienti da istituti comprensivi delle quattro province abruzzesi. L’inizio dei corsi coincide praticamente con la Giornata mondiale del diabete (14 novembre 2022) che vedrà numerosissime ulteriori iniziative in Abruzzo. Le scuole che volessero partecipare ai corsi, ovviamente gratuiti, possono inviare richiesta all'E-mail diabetologia.pediatrica@asl2abruzzo.it .

Il Servizio di diabetologia pediatrica punta a fornire le corrette conoscenze al personale della scuola per una serena frequenza scolastica dell’alunno con diabete. Il personale scolastico preparato non solo esplica la propria professionalità educativa con minore stress individuale, ma permette al bambino con diabete un sereno inserimento scolastico.

«Il bambino con diabete - spiega il dottor Tumini - come tutti i bambini occupa il 25% della sua giornata nella scuola. È necessario non solo prevenire le ipoglicemie, già di per sé quasi aneddotiche (grazie alla grande preparazione delle famiglie e dei bambini), ma anche migliorare il controllo metabolico durante le ore di scuola. Le nuove insuline, il glucagone spray nasale, le nuove tecnologie (microinfusori con algoritmi predittivi cosiddetti PLGS e AHCL), i sensori per il glucosio e il ricorso massivo al monitoraggio a distanza consentono oggi di raggiungere questi ambiziosi traguardi migliorando la qualità di vita di famiglie, genitori e personale scolastico. Il Servizio regionale svolge corsi nelle scuole abruzzesi sin dagli anni '90. Negli ultimi due anni sia per la situazione epidemiologica sia per la grande efficacia dell’utilizzo della piattaforma digitale i corsi si sono svolti in modalità virtuale. Sono stati coinvolti negli ultimi tre anni circa 1.200 insegnanti di varie scuole abruzzesi. Saranno impegnati nei webinar l’infermiera S. Di Domenica, le dottoresse M. Primavera e M.A. Saltarelli, L’iniziativa è inoltre sostenuta dall’Associazione di genitori e bambini con diabete (ABCDEF) e dal Kiwanis Club Chieti Pescara "G. d'Annunzio"».