PROMOZIONE TURISTICA DI VASTO

C’è anche Vasto al World Travel Market (WTM), una delle più importanti manifestazioni per la promozione del turismo e per la commercializzazione dell'offerta turistica. All'ExCel Centre di Londra partecipano più di 2.500 operatori, da oltre 100 paesi del mondo, c’è anche lo spazio Italia promosso dall'Enit, insieme a tutte le Regioni italiane. Vasto è presente con il responsabile del Settore Turismo Americo Ricciardi, per promuovere la città insieme ai rappresentanti di Dmc e Gal Costa dei trabocchi.

“Eventi come il WTM si confermano come uno degli strumenti più importanti del settore. Una grande occasione per il confronto e la condivisione con gli operatori turistici e per presentate numerose destinazioni e altri aspetti del campo ad un pubblico specializzato di professionisti. Si tratta di una opportunità unica - ha detto il sindaco Francesco Menna - per questo è importante partecipare. Attraverso questa esperienza Vasto potrà essere maggiormente conosciuta”.

“Sperando di esserci messi alle spalle la fase più grave dell’emergenza pandemica, è importante puntare anche sui turisti esteri. A Londra la nostra città - ha concluso l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - userà uno strumento di promozione a larga diffusione, in grado di proporre itinerari che possano consentire al visitatore di vivere insieme al classico turismo anche quello esperienziale. Vasto insomma ha tutte le caratteristiche di una destinazione ambita e ricercata, capace di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di turisti. Proponiamo infatti un’offerta variegata che insieme al vicino aeroporto di Pescara che consente, dopo un breve volo da diverse città europee, di raggiungere Vasto in poco tempo, contribuirà sicuramente ad attrarre un numero sempre più alto di turisti stranieri. Oggetto dell'incontro anche le nuove rotte dell’aeroporto di Pescara ed il potenziamento delle stesse”.