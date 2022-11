Sagra delle caldarroste, del vino e dell’olio dall’11 al 13 novembre

Un’occasione per celebrare i prodotti della terra simbolo di questo periodo particolare dell’anno: il vino, l’olio e le castagne. San Salvo si prepara per la “Sagra delle caldarroste, del vino e dell’olio”, il nuovo evento che dall’11 al 13 novembre farà da richiamo in piazza Giovanni XXIII per invitare tutti nel centro cittadino. “Dopo il consenso raccolto nelle scorse settimane dalla festa della birra – commenta l’assessore al Commercio Carla Esposito – abbiamo accolto e patrocinato la proposta dell’associazione Amip per far continuare a respirare il clima della festa ai nostri cittadini, utilizzando come richiamo tre prodotti tipici di questa stagione autunnale”.

Verranno allestiti nei tre giorni, nella centralissima piazza Giovanni XXIII, stand di prodotti locali con la possibilità di degustazione e acquisto, oltre all’installazione di una mini ruota panoramica, animazione musicale e alla presenza di mascotte della Walt Disney e degli artisti di strada. “Siamo già al lavoro per proporre una serie di eventi per le prossime festività – evidenzia il sindaco Emanuela De Nicolis – per vivere meglio e di più in città la magia del Natale. Siamo già in fase avanzata nella predisposizione del cartellone delle manifestazioni natalizie, risultato del lavoro di collaborazione tra i diversi assessorati”.