APPROVATO IL PROGETTO PER PIAZZA, PARCHEGGIO E AREA VERDE NEL QUARTIERE SAN PAOLO

Saranno realizzati due importanti interventi di riqualificazione urbana nell’area del quartiere San Paolo, grazie al bando con cui il Comune di Vasto ha ottenuto Euro 1.800.000,00: per la realizzazione della piazza antistante la chiesa di San Paolo (Euro ????????????.????????????,????????), e per il parcheggio – area verde ( Euro ????????????.????????????,????????). La Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Arch. Walter Di Renzo di Chieti, progettista della piazza di San Paolo Apostolo, e quello dell’Arch. Luciano Panichella di Pescara progettista del parcheggio - area verde.

“Un altro step nell’iter per dare nuova vita ad un quartiere ad alta densità, quello di San Paolo. Fondi ottenuti nel mio primo mandato e che ora dopo l’approvazione del progetto potranno finalmente prendere vita, trasformando completamente le aree interessante e riqualificando anche il quartiere, che sarà certamente più bello e potrà disporre di maggiori servizi e verde. Azioni possibili – ha detto il sindaco FrancescoMenna - grazie ad un bando a cui abbiamo partecipato. Vasto è stato tra i pochi comuni abruzzesi ad aver ottenuto il finanziamento. Sono certo che questo lavoro sarà a beneficio della città che avrà quartieri sempre più accoglienti e fruibili. Un altro tassello sta per essere dunque aggiunto alle opere realizzate”.

L'intervento proposto si inserisce come riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente urbano, consiste nella realizzazione di una Piazza pedonale nell’area antistante il complesso parrocchiale S. Paolo Apostolo e un parcheggio, con annessa area a verde, tra il complesso parrocchiale e via Alcide De Gasperi. L'ambito d'intervento del progetto coincide con l'area delimitata dal Piano P.E.E.P. (ex zona "167") comprendente le Vie Alcide De Gasperi, Viale Ciccarone, Via Martiri della Libertà, Via Spataro, Piazza Sturzo, strade vicine a plessi scolastici e strutture sportive. Ambito urbano che si caratterizza dall’assenza di una vera e propria “Piazza”, intesa come fondamentale luogo di incontro e socializzazione, oltre che come forte elemento “identitario” e la carenza di parcheggi auto. Il numero dei cittadini già gravitanti su tale centro è di circa 10.000 unità, con previsioni di crescita demografica.

“Con la realizzazione del parcheggio e dell’area verde attrezzata connessa, si doterà il quartiere di un’importante infrastruttura che, oltre a migliorare la qualità urbana, andrà a colmare la carenza di parcheggi auto, derivanti anche dalla completa pedonalizzazione dello spazio Piazza attualmente utilizzato in modo indifferenziato, anche e soprattutto, a sosta veicolare. L’intervento prevede - ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - anche la realizzazione di un parcheggio con verde attrezzato, comprendente n. 78 posti auto di cui n. 2 per disabili. L’ingresso carrabile al parcheggio principale è previsto da via Alcide De Gasperi, modificando l’esistente accesso verso l’ex scuola civica comunale. Sempre da via Alcide de Gasperi si prevede la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento, con piccola area di sosta e raccordo con l’esistente, dotata di panchine e cestini, tra l’area d’ingresso all’edificio ex scuola civica musicale e l’area di parcheggio. Si prevedono due collegamenti pedonali di cui uno per favorire l’accesso di persone con disabilità nel rispetto delle norme sulla eliminazione delle “barriere architettoniche. Per la pavimentazione della piazza sarà utilizzato il travertino e nelle aree carrabili cemento stampato”.