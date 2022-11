Sigismondi designato Capogruppo di Fd'I nell'ottava commissione del Senato

Il senatore vastese Etel Sigismondi è stato designato Capogruppo di Fratelli d'Italia nell'ottava commissione del Senato che si occupa di lavori pubblici, ambiente, transizione ecologica, energia, comunicazioni e innovazione tecnologica. Il neo capogruppo, dopo la designazione, ha ringraziato il premier Giorgia Meloni, i dirigenti e i suoi colleghi senatori di Fratelli d'Italia per la fiducia e per la responsabilità affidatagli in una commissione definita strategica per l'Abruzzo e per l'Italia dallo stesso Sigismondi.