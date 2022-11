La Pasquarelli Auto tra i “Campioni della Crescita”

La Pasquarelli Auto fa parte delle 800 aziende italiane con il più alto tasso di sviluppo! A dirlo è l'ultimo studio dell' Istituto tedesco qualità ITQF pubblicato su " la Repubblica ", cosa della quale l' Impresa sansalvese si è detta giustamente orgogliosa.

L’Indagine di mercato: l´ITQF è un’istituto che conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l´aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori. Nel caso specifico la finalità di questo studio risiede nel dare notorietà alle realtà italiane che trainano l’economia e contribuiscono, grazie al loro dinamismo, a fornire nuovi impulsi all’economia e alla società.

La classifica dei “Campioni della Crescita” deriva da un’attenta ricerca condotta su una lista composta da oltre 50mila aziende. È redatta tramite ricerca in banche dati pubblicamente disponibili, dati aziendali online, analisi di gare e portali di comunicazione. Ogni azienda è poi contattata con la richiesta di compilare un dettagliato questionario sull’attività dell’impresa. I requisiti richiesti ad ogni azienda per poter entrare a far parte della tanto ambita classifica sono svariati, fra i più rilevanti possiamo citare:

avere raggiunto un fatturato minimo di 100 mila euro nel 2018;

aver raggiunto un fatturato minimo di 1,2 milioni nel 2021;

avere un tasso crescita media annua superiore al 11,3% nel triennio preso in considerazione

essere aziende indipendenti con sede legale in Italia;

Vengono raccolti, inoltre, dati sui risultati operativi del triennio 2018-2021 e sul numero di crescita dei dipendenti, così da scartare aziende con un declino nell’occupazione o con perdite costanti. La lista dei campioni viene, quindi, stilata in base alla crescita media annuale. Con un tasso di crescita medio annuo del 19.26%, la Pasquarelli Auto, si posiziona al posto n.602, entrando a far parte di quelle aziende italiane che, nonostante la crisi vissuta degli ultimi anni e grazie al contributo di ogni singolo dipendente, forniscono nuovi impulsi all’economia e alla società.