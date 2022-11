SOSTITUIRE IL FORNO CREMATORIO CON UN PARCO URBANO

Sul Centro del 12 novembre la nostra proposta per un grande Parco Urbano a San Salvo, in sostituzione dell’area in cui è stato previsto il forno crematorio, vicino al centro abitato.

Per chi non ha capito la proposta, o tenta di sminuirla, preciso che non abbiamo pensato ad una “villetta” o un “parco giochi” ma a un PARCO URBANO, ovvero una grande area VERDE con centinaia di ALBERI che può contribuire sensibilmente a diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico.

E poi dovrà essere anche una zona dove incontrarsi, fare sport, passare del tempo in famiglia o con i nostri amici a quattro zampe, a contatto con la natura, che migliorerà anche la vivibilità del quartiere, e la fruibilità dei servizi con nuovi parcheggi. Purtroppo, negli anni, ci siamo abituati ad accontentarci e pensare in piccolo, ma San Salvo merita idee e proposte per essere sempre più bella e accogliente!