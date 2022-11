A San Salvo un grande parco urbano al posto del Tempio Crematorio

"Modificare il Piano Regolatore Cimiteriale e i documenti allegati eliminando dagli stessi l’area individuata per la costruzione del Tempio Crematorio ed avviare al contempo un tavolo di lavoro per la progettazione di un grande parco urbano nelle adiacenze del Cimitero comunale". E' questo in sintesi il contenuto della mozione che abbiamo depositato al Presidente del Consiglio Comunale di San Salvo, e che verrà discussa nella prossima assise civica". A renderlo noto sono i Consiglieri comunali Fabio Travaglini, Marika Bolognese, Emanuela Tascone, Antonio Boschetti, Nicola Argirò e Gianni Mariotti che nella mozione chiedono che il piano venga ripresentato in Consiglio per la nuova approvazione.

"Lo abbiamo sostenuto in campagna elettorale e ancor prima nei vari Consigli comunali della passata legislatura che siamo fermamente contrari alla costruzione di un Tempio Crematorio in pieno centro abitato", proseguono i consiglieri di minoranza che ribadiscono la loro ferma volontà di realizzare in quell'area, l'unica disponibile nelle vicinanze del centro, "un parco urbano con percorsi fitness, aree giochi, aree relax, aree svago".

"Ribadiamo - evidenziano i consiglieri Travaglini, Bolognese, Tascone, Boschetti, Argirò e Mariotti - che siamo a favore della cremazione ma in un'area distante dal centro abitato, che potrà eventualmente essere individuata interloquendo con i comuni limitrofi quali Cupello, Vasto e Monteodorisio".