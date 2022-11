CONSIGLIO COMUNALE IL 29 NOVEMBRE

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per martedì 29 novembre 2022 alle ore 17:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 18:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Art. 54 regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 13.09.2022 - 07.10.2022 - 19.10.2022 - 25.10.2022). Regolamento Consiglio comunale art. 12 – Mozione del 10/11/2022 Consigliere Travaglini Fabio Orlando. Regolamento Consiglio comunale art. 12 – Mozione per l’incentivazione delle comunità energetiche - Consigliere Travaglini Fabio Orlando. Regolamento Consiglio comunale art. 12 – Mozione per l’istituzione di un piano energetico comunale - Consigliere Travaglini Fabio Orlando. Consorzio intercomunale del vastese ecologia e tutela dell’ambiente (C.i.v.e.t.a.) – Modifica dell’art. 70 dello Statuto e approvazione trasformazione del Consorzio in società di capitali; Sentenze della Corte di giustizia tributaria di I grado di Chieti nn 125/2022 (Rg n. 35/2021), 332/2022 (Rg n. 204/2021), 204/2022 (Rg n. 66/2021), 205/2022 (Rg n. 68/2021) e 289/2022 (Rg n. 278/2021): riconoscimento debiti fuori bilancio.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.