Festa dell’albero alla Spataro di Vasto

Nel giardino della scuola “G.Spataro” il 21 novembre 2022, insieme a tanti bambini di cinque anni della scuola “G. Spataro” ma anche della scuola “L’Albero Azzurro”, “La Stella”, “Il Mondo del Bambino” e delle classi prime e delle classi quinte del Comprensivo 1 Spataro Paolucci, divisi in due gruppi per evitare eccessivi assembramenti, si è tenuta la “Festa dell’Albero” con grande collaborazione di tutti.

Un momento molto importante, dopo gli anni di pandemia, che è servito per sottolineare tutti insieme l’importanza che ha la scuola nel contribuire a creare consapevolezza verso gli alberi e verso tutte le tematiche ambientali; ma anche per costruire esperienze diverse che possano favorire l’armonico passaggio tra la scuola dell’infanzia e quella primaria con il progetto continuità che prevede altri incontri tra ordini di scuola diversi nelle prossime settimane; non ultimo la festa dell’albero donato dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione del Vivaio Spadaccini, un bellissimo albero di Canfora di 2 metri. È un albero ornamentale che fa parte della famiglia delle lauraceae, che può raggiungere nelle zone temperate i 20 metri di altezza. È notoriamente il simbolo della città di Hiroshima poiché è stata la prima pianta a ricrescere dopo il bombardamento atomico della Seconda Guerra Mondiale. Per questo motivo è considerato l’albero della vita ed è una pianta sacra sia per i giapponesi che per i cinesi.

“C’è un proverbio cinese che dice che il momento migliore per piantare un albero era vent’anni fa, il secondo miglior momento è oggi. “Ha esordito l’assessore Gabriele Barisano, presente alla manifestazione. “Oggi è la Giornata nazionale degli alberi, istituita nel 2013 per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi. L’Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento del verde pubblico e privato due anni fa e c’è il progetto di diffonderlo alle scuole anche mediante fumetti. Abbiamo la consapevolezza che se il messaggio di rispetto e salvaguardia dell’ambiente parte da voi bambini e ragazzi, può arrivare ai vostri genitori e a tutta la città. Abbiamo anche censito oltre cinquecentotrenta pini che si trovano alla Villa Comunale, per conoscere la storia e le problematiche degli alberi. Ma molto si può ancora fare, anche grazie alla vostra collaborazione. Siamo tutti cittadini di un grande condominio che si chiama pianeta Terra. Dobbiamo insieme tutelarlo. Il grande merito sarà proprio vostro.”

I referenti delle scuole paritarie: “L’Albero Azzurro”, “La Stella” e “Il mondo del bambino” hanno ringraziato dell’invito e sottolineato come siano importanti queste esperienze anche di continuità a partire dai bimbi più piccoli, per far sperimentare con percorsi didattico-educativi ed espressivi diversi l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente.

Il Dirigente Scolastico del Comprensivo 1 Spataro Paolucci, Eufrasia Fonzo, oltre che ringraziare l’Amministrazione Comunale per il dono dell’Albero e le scuole paritarie per la preziosa presenza nella manifestazione ha detto: “Tutti abbiamo bisogno di ossigeno, prodotto ogni giorno dagli alberi, per respirare, ma c’è un altro ossigeno importante che è rappresentato dalla cultura, dallo studio, anche delle tematiche ambientali. Nella vita studiare darà a tutti voi, bambini e ragazzi tanto ossigeno. “

Una bellissima manifestazione, che mediante cartelloni, collanine a forma di albero, segnalibri, canzoni, riflessioni e letture ha voluto creare un clima di festa, di condivisione per promuovere l’importanza degli alberi e dell’ambiente.