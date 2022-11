Radio Saba Sound sbarca a Roma

Radio Saba Sound è nata nell'aprile del 2020. Per scherzo, si potrebbe dire, in piena era Covid per volontà di un "folle" gruppo di amici abruzzesi e non solo. La prima realtà radiofonica del Vastese a "risorgere" dopo un lungo periodo di buio nell'etere di questa zona d'Abruzzo con la costituzione dell'associazione culturale Mirabilia. Da allora, seppur a piccoli passi e senza pubblicità e con il solo contributo di qualche amico, è cresciuta. Sempre nuovi programmi con una copertura giornaliera 24 ore su 24.Dopo il sito sono arrivate le applicazioni scaricabili sugli smartphone (App Store e Google Play), poi gli smart speakers Alexa e Google.

Ora, e solo da pochi giorni, l'approdo a Roma con la possibilità dell'ascolto in auto con Dab+, che rafforza l'immagine della nostra radio, e la platea di ascoltatori, che vive e si nutre della passione di chi collabora per il piacere della musica. Aspettando di poter coprire, si spera presto, anche l'Abruzzo con le nuove opportunità offerte dalla tecnologia. In Abruzzo e Molise ora si può oltre che ascoltare anche vedere in smart tivù sul canale 14 di Telemax, senza dimenticare che si può farlo sul sito radiosabasound.com . E sono già arrivati i primi messaggi su whatsapp (0873 656499) per apprezzare il lavoro sin qui svolto.

E' vero non siamo professionisti ma ne abbiamo di passione da vendere .Ricordiamo alcuni degli amici che collaborano in maniera volontaria alla realizzazione di questa avventura (sperando di non dimenticare nessuno): Paolo Prezioso, Flaviano Ottaviano, Pino Cavuoti, Nicola Civitarese, Sabatino Di Pietro, Tiziana Smargiassi, Leano Di Giacomo, Laura Rongoni, Serena Pomponio, Elvira Iacovitti, Angelo Stanisci, Roberto Denitis, Valeria De Fanis, Pier Del Casale, Marco Miscione, Sergio Tilli, Alessio Longhi, don Domenico Spagnoli, Gabry La Gabry, Anna Santoro, Angela Strippoli, Perry G, Morena Maccione, Lello Orso, prof. Gianni Oliva, Cesare Vicoli, D'Amico & Valax, Dakota_dj, NDRFTD, Andrea Romoli, Alessandro Parodo, Alberto Prisco, Giuseppe Indorato, Francesco Sciarretta, Antonino Barbetta...





