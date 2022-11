E' Argirò l'azienda vincitrice del Premio “Storie di Alternanza”

Per noi oggi è stato un grande onore essere premiati come azienda vincitrice a livello locale del Premio “Storie di Alternanza”, promosso da Unioncamere e dalla Camera di Commercio del Molise, per il progetto presentato da Scuola e Lavor o nella categoria “Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato 1° livello”.

Crediamo che questo percorso formativo sia vantaggioso per entrambe le parti: per i ragazzi, che possono fare formazione on the job, inserirsi in una realtà aziendale ed apprendere le nozioni fondamentali del mestiere; per l’azienda, in quanto permette di individuare giovani talenti, di formarli, di valutare il loro operato per poi poterli assumere.