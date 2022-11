REGIONE ABRUZZO FINANZIA FONDO VITA INDIPENDENTE

L’Associazione Carrozzine Determinate e la CGIL Abruzzo Molise esprimono soddisfazione per il finanziamento, da parte della Regione Abruzzo, del fondo per la vita indipendente destinato alle persone con disabilità. Detto provvedimento è avvenuto dopo che le due associazioni avevano denunciato uno stanziamento per l’anno 2022 di soli 728.000 euro, a fronte di una necessità di oltre 3,5 milioni di euro, ed avevano annunciato clamorose azioni di protesta. Con il provvedimento odierno, che finanzia integralmente tutte le richieste, la Regione Abruzzo ha mostrato attenzione ai temi della disabilità.

C'è ancora tanto da fare, a partire dalla necessità di potenziamento dei servizi territoriali oggi tanto carenti nella nostra regione. Carrozzine Determinate e CGIL Abruzzo Molise auspicano che l’attenzione sui temi del sociale resti alta anche nella discussione imminente della prossima legge di bilancio regionale.