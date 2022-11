Incontro tra i bimbi degli asili nido e quelli della Scuola dell’Infanzia “G. Spataro” Ic1 Vasto

Giornata speciale il 28 novembre per la Scuola dell’Infanzia “G. Spataro” IC1 Vasto. La dirigente Scolastica, Eufrasia Fonzo, i docenti e i bambini di tre anni hanno accolto le referenti, i genitori e i bambini di due anni degli asili nido comunali San Paolo, La Tana dei cuccioli e Stella Maris per l’incontro di continuità Nido-Infanzia.

Dopo due anni di pandemia e di incontri online si è sentito il bisogno di ritrovarsi in presenza per permettere ai bambini di proseguire la propria storia personale senza passaggi traumatici e affrontare con serenità contesti scolastici diversi. Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia è un momento delicato e prezioso, che necessita di particolare attenzione educativa. Sono stati coinvolti anche i genitori per sostenerli nel percorso verso la scuola dell’infanzia a prendere consapevolezza di ciò che accade, così da rassicurare i loro piccoli per la futura esperienza scolastica.

Il filo conduttore delle varie attività proposte è stato la salvaguardia dell’ambiente, tema centrale della progettazione educativo-didattica della scuola dell’infanzia “G. Spataro”, che intende guidare i bambini alla sua scoperta e conoscenza nella prospettiva di formare coloro che saranno i futuri cittadini di domani. Di grande interesse è stato il racconto “Il piccolo seme” col Kamishibai con accompagnamento musicale. A seguire è stato proposto un’attività legata alla musica e al movimento che ha coinvolto tutti i bimbi in una drammatizzazione della storia. A conclusione della manifestazione è stato svolto un laboratorio creativo sulla semina e uno sulla tecnica del riciclo creativo mediante un grazioso portapenne a forma di farfalla.

È stata una bella e gioiosa esperienza che sottolinea ancora una volta l’importanza della scuola dell’infanzia come primo imprescindibile passaggio dalla vita familiare del bambino alla vita comunitaria. Sono previsti altri appuntamenti. “Porte Aperte alla scuola dell’Infanzia G. Spataro”, su prenotazione, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 dal 12 al 16 dicembre 2022 su appuntamento al n 0873 363943, per accogliere i bimbi e i genitori e l’Open Day previsto il 14 dicembre dalle 16,30 alle 18,00 per ricevere informazioni sul funzionamento della scuola, La finalità è quella di facilitare il passaggio tra le due realtà educative, facendo conoscere ai bambini del nido le persone, gli spazi, i materiali, i giochi che incontreranno alla scuola dell’infanzia il prossimo anno scolastico.