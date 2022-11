Il Coro Polifonico Histonium ritorna da una due giorni a Bologna

Sabato 26 nella chiesa di Santa Caterina in strada Maggiore il concerto con la polifonia sacra e l’esecuzione di alcuni brani della del repertorio popolare abruzzese e andaluso. Esibizione aperta dal Coro Euridice di Bologna, diretta dal maestro Pier Paolo Scattolin, programma inserito nel XII Festival corale internazionale Città di Bologna 2020 – 2022.

Molto apprezzate le esecuzioni di “Baladilla de los tres rios” dal Romancero Gitano op. 152 per coro e chitarra con l’accompagnamento di Davide Di Ienno, del “Lamento di una vedova” (Mare Maje) con la voce solista di Valeria De Fanis, “Ninna nanna ninna no’” con l’elaborazione di Luigi Di Tullio e le voci soliste di Miriam Melle e Angela Di Pietro e “Cantate domino” con la voce solista di Claudia Cavuoti.

Momento emozionante l’apertura domenica, nella prima d’Avvento, della IX edizione di “Avvento in Musica” nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano con l’esecuzione, animando la celebrazione eucaristica, del “Missa Dilexi Quoniam” messa composta da Bernardino Carnefresca detto il Lupacchino del Vasto e trascitta da Luigi Di Tullio e pubblicata nell’Opera Omnia (vol I e II, Le Messe, parte I e II, Edizioni Suvini Zerboni, Milano, 2000).

“Avvento in Musica” organizzato dall’Associazione culturale “Messa in Musica” ideato e coordinato da Annalisa Lubich e direzione artistica di Antonio Ammaccapane. Con la trasferta emiliana il presidente Clarice Petrella e il maestro Luigi Di Tullio si dicono abbastanza soddisfatti dopo aver concluso questo intenso mese di novembre, non dimentichiamolo che si è svolta anche la XXI rassegna Bernardino Carnefresca detto il Lupacchino del Vasto.