Gli amici di Poldo cercano per lui una famiglia che lo ami

È KIBA, un maschietto dolcissimo di circa due mesi e adora giocare con la pallina e distruggere le traversine. È un cucciolo pensatore, attento e riflessivo, un po' timido ma all occorrenza si scatena trasformandosi in un piccolo monello... da Orsacchiottopoli è pronto a partire, purché ne valga la pena.

Cerchiamo per lui una famiglia che lo ami e lo rispetti per sempre . Futura taglia medio contenuta sarà affidato sverminato vaccinato con chip previo colloquio conoscitivo in tutto il centro e nord Italia. Info Jessica 3460156437