AZIONE CRESCE E RIPARTONO I CONGRESSI IN PROVINCIA DI CHIETI

Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, cresce sempre di più e riparte con i congressi cittadini anche in provincia di Chieti. “La presenza del partito diventa sempre più strutturata in Italia, nella Regione e, per quanto ci riguarda, nel territorio della nostra provincia con nuovi congressi comunali” comunica il segretario provinciale Giovanni Luciano. “Vasto in Azione celebrerà il suo congresso comunale sabato 3 dicembre, ma prestissimo faremo lo stesso a Fara San Martino e a San Salvo, a testimonianza della continua e costante crescita di consenso che stiamo registrando”, continua il segretario Luciano.

Il Congresso di Vasto in Azione si terrà sabato prossimo presso il Ristorante “da Rossana”, in via Sondrio, con inizio alle ore 10,30. Su invito della Segreteria Provinciale e dell’attuale coordinatore provvisorio, Nino Fuiano, vedrà la partecipazione attiva di tutti gli iscritti e simpatizzanti del comprensorio vastese. Saranno presenti, tra gli altri, i componenti della Segreteria nazionale del partito Raffaele Bonanni e l’on. Giulio Sottanelli, il segretario regionale recentemente rieletto alla Camera dei Deputati. Su questo aspetto Giovanni Luciano prosegue “alle elezioni politiche del 25 settembre a Vasto abbiamo registrato un importante risultato elettorale con l’8,4% alla Camera, frutto del lavoro del partito sul territorio e della bontà della candidatura nella persona di Nino Fuiano”. Infine chiosa “in parallelo al lavoro sulla Federazione da costruire con Italia Viva, con il congresso cittadino di Azione si prosegue sul cammino di un percorso politico virtuoso per il futuro della città del Vasto e per tutto il territorio vastese.”