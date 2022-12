Al Rodari dialogo e inclusione

Il 25 novembre l’Istituto comprensivo Gianni Rodari di San Salvo si è mobilitato per ricordare la giornata internazionale contro la Violenza sulle donne. Nel Plesso di San Salvo Marina sono state coinvolte le classi terza, quarta e quinta con musiche, interpretazioni e letture basate sui principi di parità, rispetto, inclusività, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze. "Un percorso di sensibilizzazione che ci accompagna tutti, docenti e alunni, in ogni nostro gesto quotidiano. Perché il rispetto è sempre e perché mai la forza può costituire uno strumento di dialogo" ci spiega la referente del Plesso Marinelle. L'iniziativa rientra nel progetto di Educazione Civica e mira ad educare al rispetto totale della compagna di classe, alla gentilezza e, in maniera profonda, al rispetto verso se stessi e gli altri.

"Il modo più semplice è mostrare ai bambini cosa significa essere non violenti, un messaggio che apprendono con l'esempio, piano piano, ogni giorno. Delicatamente." Preme a sottolineare il Dirigente Scolastico Vincenzo Parente. "Educare alla collaborazione in classe, alla creazione di relazioni positive e paritarie, alla condivisione è il segreto per educare i bambini all’affermazione dei propri diritti nel rispetto dei doveri". Attraverso questa iniziativa i bambini e le loro insegnanti ci hanno trasmesso l'importanza di sperimentare un ambiente accogliente e non giudicante, inclusivo e armonioso.