In comune gli insegnanti provenienti da Polonia, Lituania, Turchia e Grecia

Sono stati il sindaco Emanuela De Nicolis e il consigliere delegato alla Cultura Maria Travaglini ad accogliere questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, i docenti provenienti da Polonia, Lituania, Turchia e Grecia che, assieme ai colleghi dell’Istituto omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto, stanno partecipando al progetto Erasmus+ “Let’s create our book together”. Erano presenti gli alunni, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, coinvolti nel progetto con le docenti Paola Ranalli, Daniela Malandra, Sara Cardarella, Linda Cilli e Maria Aurelia Del Casale, il Consiglio comunale dei ragazzi e il sindaco baby Fabio Tascone, accompagnati dalla docente Pina Cieri.

Nel suo saluto di benvenuto il sindaco De Nicolis ha evidenziato la positività della condivisione e del confronto tra le varie civiltà e metodi scolastici di paesi diversi, in quanto rappresentano un’opportunità di crescita reciproca. Ha sottolineato, inoltre, il valore della cultura e della necessità di incentivare le buone pratiche della conoscenza attraverso i più giovani, che sono il nostro futuro, senza dimenticare le radici di questo territorio. Il consigliere delegato Travaglini ha sottolineato come gli scambi nel mondo della scuola possano aiutare a crescere e dell’importanza e al valore che i sansalvesi danno alla parola accoglienza.

Il progetto ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Sono state già effettuate due mobilità, la prima in Grecia e la seconda in Polonia. Le attività si concluderanno con la prossima mobilità che si terrà nel mese di marzo del 2023. La delegazione straniera è giunta a San Salvo lo scorso 27 novembre e ripartirà il prossimo 3 dicembre. Sono stati consegnati dei doni in segno di ospitalità e che possano far ricordare il loro soggiorno a San Salvo.