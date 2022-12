Il ringraziamento di Schael per la collaborazione durante la pandemia

“Grazie per aver camminato con noi, con la nostra gente, che ha temuto per la propria salute in lunghi giorni difficili. Insieme abbiamo fatto passi importanti nella lotta al Covid”. Queste le parole rivolte al Direttore generale della Asl Thomas Schael al Prefetto Armando Forgione che lascia Chieti per assumere un nuovo incarico presso il Ministero dell'Interno.

Nel corso della visita di commiato, breve ma carica di significato, è stato ricordato l'impegno condiviso durante la pandemia sul fronte degli screening di massa in tutti i Comuni e delle vaccinazioni, che avevano visto una partecipazione attiva del Prefetto attraverso le riunioni settimanali del Tavolo permanente “Salus et spes”, configurato come momento di confronto per indirizzare al meglio le azioni di contrasto alla diffusione del virus in collaborazione con i Sindaci. Un ringraziamento sentito e doveroso, dunque, a Forgione per il contributo offerto e l’augurio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.