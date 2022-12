IL VOTO UNANIME SUL CIVETA Ãˆ UN ATTO DI COMUNE VOLONTAâ€™ E RESPONSABILITAâ€™ POLITICA

Ci corre l’obbligo di ringraziare l’intero Consiglio Comunale che ha votato favorevolmente sia la bozza di statuto emendata, sia la risoluzione consiliare che ha preso chiaro spunto dal nostro documento presentato alla maggioranza, dopo la saltata prima seduta del 29 Novembre u.s. per mancanza del numero legale.

Abbiamo condiviso il percorso, cosi come condiviso anche da altre compagini politiche nei Consigli Comunali dei comuni a noi vicini (vedasi gli interventi della Consigliera Carinci del Movimento 5 Stelle e delle altre forze politiche), che ha portato, nel nostro comune, all’unanime approvazione della bozza di statuto della costituenda s.r.l. pubblica, perché fortemente convinti che l’impianto del consorzio debba rimanere risorsa di questo territorio ed avere un futuro di valorizzazione nell’ambito della naturale storia originale del CIVETA che è quella della valorizzazione del rifiuto da intendere come ‘risorsa’ e non ‘problema’, nello scopo generale di rispettare e tutelare il territorio e l’ambiente che lo ospita.

Attualmente diversi comuni, tutti a guida Centro – Destra, recitano un ruolo palesemente ‘doppio’, nel senso che pur essendo già soci o conferitori di ECOLAN, detengono anche quote del patrimonio di CIVETA, non vi conferiscono, ma ne vogliono determinare il futuro. Da che parte stanno?

L’atteggiamento di queste amministrazioni, per nulla pervase dalla nostra compagine locale della medesima coloritura politica, è una chiara contrarietà agli interessi generali della nostra comunità e del territorio giacché mina Cupello, quale sede d’impianto, nel diritto di rappresentanza nel C.d.A. e nell’ottenere il giusto risarcimento economico per l’impatto ambientale che ne deriva.

Riteniamo che molto, tanto ancora resta da fare perché il CIVETA reciti un ruolo da protagonista quando si costituirà l’ambito territoriale ottimale (A.T.O.) o sub – ambito da parte dell’AGIR, in quanto è da comprendere quante e quali lavorazioni saranno ad esso affidate nella pianificazione regionale che ci sarà; una cosa per Noi è però irrinunciabile ossia che la nuova ‘mission’ non deroghi dal fatto che il nostro impianto è nato come centro di compostaggio e riciclaggio dei rifiuti, all’interno di una logica di economia circolare, per cui solo nuove attività compatibili Noi accettiamo e condividiamo.mCi uniamo, pertanto, ai ringraziamenti confidando che gli atti deliberati abbiano la giusta valorizzazione ed attenzione da parte di tutta la compagine associativa che s’andrà a costituire, senza mortificazione della dichiarata ed unanime volontà della nostra assise consiliare.

Vigileremo con il massimo rigore e senza sconti sul Sindaco Di Florio perché mantenga l’impegno preso sui tavoli istituzionali. Alle altre amministrazioni comunali, iniziando da Vasto, perché s’uniscano a Noi, adottando una risoluzione similare, affinché lo statuto che si andrà ad adottare, da tutti riconosciuto come ‘…pieno di refusi ed ampiamente insufficiente’, venga al più presto modificato e radicalmente trasformato visto che in modo chiaro e perentorio nessuno, in primis noi consiglieri di opposizione (viste le reiterate battaglie intraprese negli anni sulle criticità ambientali che ha visto numerose attività tese all’installazione delle centraline per la qualità dell’aria necessarie alla vigilanza delle varie criticità presenti sul nostro territorio), ritiene che al CIVETA debbano essere conferiti rifiuti pericolosi che mettano a rischio la salubrità della nostra comunità. Questo è l’impegno assunto da Noi in sede consiliare; ci aspettiamo fatti e non parole anche da parte della maggioranza.