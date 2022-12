“Porte aperte” alla Scuola “G. Spataro” e Open Day all’ IC1 Vasto

Dal 12 al 16 dicembre su prenotazione si potrà conoscere la scuola dell’Infanzia e Primaria. Open Day: il 13 dicembre per la scuola Paolucci, il 14 dicembre per l’infanzia Spataro e il 20 dicembre per la Primaria Spataro. Si avvicinano le iscrizioni a scuola!

Se vuoi conoscere meglio la Scuola dell’Infanzia e Primaria “G. Spataro” IC1 Vasto puoi prenotare la tua visita dal 12 al 16 dicembre 2022 partecipando all’evento: “Porte Aperte”. Nella Scuola dell’Infanzia si può prenotare dalle ore 10 alle 11 contattando il n. 0873 363943.

Nella Scuola Primaria si può prenotare al n. 0873 378392. È previsto poi il consueto l’Open Day dell’istituto Comprensivo:

- Il 13 dicembre Open Day della Scuola Secondaria di 1° Grado “R. Paolucci” nel Teatro Madonna dell’Asilo con il seguente orario: dalle 15,30 alle 17,15 con gli alunni della scuola primaria Spataro e Martella; dalle 17,30 alle 19,15 con gli alunni della Nuova Direzione Didattica e la scuola primaria Figlie della Croce

- Il 14 dicembre Open Day dalle 16,30 alle 18,00 della Scuola dell’Infanzia “G. Spataro”

- Il 20 dicembre Open Day dalle 15 alle 16 della scuola Primaria “G. Spataro” per accogliere gli alunni dell’Infanzia “G. Spataro” e dalle 16 alle 17 quelli delle scuole dell’Infanzia paritarie.