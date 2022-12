Con AttivaMENTE il 17 Dicembre si va vicino Roma al Castello di Babbo Natale

PER VIVERE UN NATALE ATTIVO, ATTIVAMENTE ORGANIZZA DUE EVENTI PER I GENITORI, A CUI L'APS, PER STARE IN TEMA, SCRIVE QUESTA LETTERA:

Se ti va di far vivere un'esperienza UNICA al tuo bambino, vieni con AttivaMENTE APS il 17 Dicembre al Castello di Babbo Natale a Lunghezza (Roma), ci aspettano la casa degli Elfi, l' allegro ufficio postale, l' incontro con Babbo Natale, la casa del Grinch, il covo della Befana e tanto tanto altro...per partire con AttivaMENTE contatta il 327/2135688 sono gli ultimi posti disponibili.

Se invece vuoi usufruire del "servizio postale" di AttivaMENTE APS al servizio di tutti i bambini di San Salvo, dal 9 Dicembre, passa nella sede in Via Pio IX, dalle ore 16 alle 19,troverai la cassetta delle letterine per Babbo Natale, imbucherai lì la tua lettera e noi di AttivaMENTE ci impegneremo a portarla PERSONALMENTE a Babbo Natale il 17 Dicembre... Da sempre AttivaMENTE investe nei sogni dei più piccoli, cosicché un giorno loro diventeranno parte importante e ATTIVA di questa società, che DEVE RICOMINCIARE A dare spazio e ad ascoltare i sogni dei bambini.