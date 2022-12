Un fiume di gente al mercato di Santa Chiara

Nel giorno in cui monta la polemica sulla frase di Christian De Sica, un fiume di gente va al mercato di Santa Chiara proprio a bere i nostri vini. E ci sono andato pure io su invito di Patrizio Lapenna della Confesercenti, che ha organizzato l' evento: due serate (7 e 8 dicembre) nel cuore di Vasto tra i produttori tipici che vendono lì, con l' aggiunta di alcune note aziende produttrici di VINO ABRUZZESE chiamate a far degustare il proprio "nettare degli dei", anzi a raccontarlo. Il tutto "condito" con un pizzico di musica d'autore e con incontri "tecnici" tenuti dall'Associazione Italiana sommelier.

Il mix di tutto questo (prodotti del mercato, vino selezionato, musica d' autore, incontri sulle tecnicalità delle degustazioni) è riuscitissimo e per questo conferma di poter diventare ulteriormente il nostro attrattore turistico. Che poi è l' obiettivo strategico a cui avevano puntato la Confesercenti ed il patrocinante Comune di Vasto quando avevano immaginato l' evento.

Ovviamente soddisfatto il direttore Lapenna, che, vedendosi arrivare gente a flotta, è stimolato, insieme ai suoi colleghi di Confesercenti, a continuare nel solco di questa bella proposta di valorizzazione del territorio.