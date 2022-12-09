DOPO 31 ANNI TORNA IN SCENA LA PORTA DE LA TERRA

DAL 10 DICEMBRE E DOPO BEN 31 ANNI LA COMPAGNIA LU VRASCIRE RIMETTE IN SCENA LA PORTA DE LA TERRA, LA NOTA COMMEDIA DI ANGELO PAGANO, CHE, AL TEMPO, FU RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA “RENATO BEVILACQUA” .
L'AUTORE DELL'OPERA, ALLORA ANCHE REGISTA, HA AUTORIZZATO CHE LA NUOVA RAPPRESENTAZIONE POTESSE ESSERE RIPROPOSTA DALLA COMPAGNIA FONDATA DA DOMENICO PACCHIOLI, CHE, CON LA FIGLIA ROSANNA, HA CURATO LA NUOVA REGIA., MENTRE A RIMODULARE I TESTI E' STATO DOMENCO PETRAGNANO. ALCUNI ATTORI DI TRENT'ANNI FA SARANNO DI NUOVO IN SCENA.
NEL VIDEO LA NOSTRA INTERVISTA AI TRE PERSONAGGI CHE, CON MERITO, NON HANNO LASCIATO NELL'OBLIO UN'OPERA CHE AGLI INIZI DEGLI ANNI NOVANTA DEL SECOLO SCORSO FU UNANIMAMENTE APPREZZATA DALLA CITTA'