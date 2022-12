Sinistra Italiana di Vasto, del vastese, provinciale e regionale esprimono solidarietÃ  a Francesco Menna

Sinistra Italiana di Vasto, del vastese, provinciale e regionale, esprimono solidarietà per quanto accaduto nella notte di domenica 04 dicembre ’22 nei confronti del sindaco Francesco Menna. Episodi come questo lasciano nello sgomento tutta la comunità visto che non è la prima volta che accadono fatti cosi gravi, due anni fa con l’incendio dell’auto del dirigente Mastrangelo adesso con quella del sindaco.

Tutte le forze politiche e istituzionali e anche i cittadini sono chiamati a condannare con fermezza azioni come queste. Ci auguriamo che nei prossimi giorni venga fatta chiarezza su questa vicenda , massima fiducia per l’operato delle forze dell’ordine