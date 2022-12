Centootto studenti premiati per il merito scolastico e sociale

Centoquattro per il merito scolastico e quattro per il merito sociale sono gli studenti premiati questa mattina a San Salvo, nella palestra di via Verdi, nell’ambito di “Premiamo il merito” promossa dal sindaco Emanuela De Nicolis e dalla presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca.

Una cerimonia molto sentita, che si rinnova ogni anno, riconoscendo anche pubblicamente il merito di quanti hanno concluso uno dei cicli di studio con il massimo dei voti negli istituti omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto” e comprensivo “Rodari”.

Il sindaco De Nicolis ha ringraziato studenti e i tanti genitori presenti, che hanno letteralmente riempito gli spalti. Un’iniziativa partita nel 2012 con l’allora sindaco Magnacca e presidente Spadano. Istruzione e cultura sono importanti nel percorso di ogni cittadino “sono la chiave – ha detto il sindaco – che aiuta a risolvere ogni ostacolo e che ci rendono donne e uomini liberi di scegliere in autonomia, donne e uomini consapevoli di quelli che sono i nostri diritti e i nostri doveri, cittadini attivi del domani, che non solo forgeranno il proprio destino, ma che contribuiranno ad accrescere l’intera collettività”. De Nicolis ha ricordato il contenuto dell’articolo 34 della Costituzione, che è stata consegnata ai premiati insieme a un attestato: “ La scuola è aperta a tutti”. Ed ancora: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Ha invitato i giovani a farsi guidare sempre dalla costanza, impegno, perseveranza e passione “che vi guideranno nelle vostre scelte”.

E’ stato ricordato inoltre l’impegno dell’Amministrazione comunale in questi anni nel realizzare scuole sicure.

“Incorniciate questa pergamena e collocatela in un punto della vostra casa dove passando – ha concluso la De Nicolis – vi ricorderà ogni giorno l’impegno che vi ha permesso di raggiungere questo risultato. Vi ricorderà come costanza, impegno, perseveranza e passione sono determinanti per la vostra vita”.

Il presidente del Consiglio comunale Magnacca si è complimentato con le famiglie per essere attente e vigili verso i ragazzi “tutto questo è importante per i vostri figli e per la nostra comunità”. Un saluto grato alla scuola – con la presenza del dirigente scolastico Annarosa Costantini (Istituto omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto)e del dirigente vicario Francesca Berchicci per l’assenza di Vincenzo Parente (Istituto comprensivo Rodari) – che si prende quotidianamente cura e alla quale affidiamo i nostri figli. Se i nostri figli sono migliori è merito degli insegnanti e dei docenti”.

“La meritocrazia è un valore fondante della democrazia, questo premio è un riconoscimento pubblico – ha detto la Magnacca – a chi è impegnato. Questo è solo un passo della vostra vita. Non stiamo premiando solo il massimo dei voti, ma quello che è un sintomo, un po’ come la malattia, di un lavoro fatto bene, con impegno e passione allenandovi alla vita, acquisendo competenze e conoscenze, imparando quei valori non scritti in nessun libro. Fate in modo che la fatica diventi vostra amica e diamo una mano a chi fa fatica ad andare avanti perché siamo una comunità inclusiva”.

La dirigente Costantini ha ribadito i principi dell’articolo 34 della Costituzione su cui ruota l’attività quotidiana della scuola. “La scuola deve dare un’opportunità a tutti. A scuola si è tutti uguali, senza differenze di genere, di religione, di reddito, di provenienza e di cittadinanza. Tutti gli studenti sono uguali e devono avere le stesse opportunità. Ma dobbiamo anche permettere ai più meritevoli di andare più lontano. Non a caso il motto della nostra scuola è: Una scuola vicina che ti porta lontano”. “Sfruttate le opportunità che offrono le scuole di San Salvo per crescere, chi è bravo prima o poi le porta le sfonda, a noi è concesso di fare tutto, senza differenza tra uomini e donne” ha concluso la Costantini invitando le famiglie a investire nella cultura.

L’insegnante Berchicci ha parlato dell’impegno del comprensivo Rodari e dal successo formativo di tanti alunni. “Questa giornata è motivo d’orgoglio per voi e le vostre famiglie, frutto del lavoro e anche delle rinunce. La vera sfida è continuare su questa strada, trovando la forza ogni per spendere energie per lo studio”.

Hanno presenziato alla manifestazione l’assessore all’Istruzione Elisa Marinelli e l’assessore all’Ambiente Tony Faga.

Studenti premiati per il merito scolastico

Alessandro Altieri, Nicolò Celi, Anna Eda Cicconetti, Christian Cirulli, Sofia Di Maio, Alessio Di Noia, Emanuele Esposito, Gioele Gatti, Asia Ialacci, Antonio Pennetta, Chanel Sabatini, Giulia De Giosa, Alija Notaro, Cristel Smargiassi, Suel Stiniziani, Cristina Canci, Daniele Catalano, Chiara Cilli, Mia D’Annunzio, Antonio D’Ascenzo, Asia Del Papa, Margherita Marchesani, Anna Mariani, Giulia Roberti, Raul Truscai, Lisa Marie Del Villano, Samir El Assouad, Karim Ahmed Farrag, Isabel Gasbarro, Eraldo Adriano Amedeo, Nicolò Lanuto, Vittorio Marcone, Mattia Potalivo, Emiliano Pio Scutti, Morena Carpineta, Luna Di Santo, Paolo Evangelista, Ludovico La Fratta, Giovanni Mariotti, Giulia Castaldo, Rebecca D’Addario, Nicla De Laureto, Riccardo Di Petta, Giulia Felice, Luca Fracescone, Salvatore Matteo Iovine, Domenico Mancinella, Zaira Ruggieri, Dalila Giordano, Riccardo Ialacci, Lorenzo Lauretani, Rebecca Pagano, Maria Gabriella Rossi, Alessandro Berardi, Elide Paganelli, Rosalba Aquilino, Irene Bocchino, Matteo Cicchini, Chiara Di Stefano, Alessio Fiore, Letizia Franciosa, Nicolò Paventi, Daniele Ricci, Paola D’Ortona, Mattia Serafini, Francesco Caniglia, Alessio Gianico, Giulya Stefanna Hamac, Sofia Chinni, Luca D’Addario, Davide Del Casale, Alessia Belloj, Alessandro Buccione, Francesca Di Giuseppe, Edoardo Piazzolla, Davide Ricci, Andrea Romano, Giorgia Travaglini, Aurora Masciulli, Christine Tascone, Dennis Zucaro, Teejay Scarano, Raffaele Gattone, Alessio Zaccardi, Greta D’Alò, Valeria D’Alessandro, Rebecca De Santis, Antonello Santobuono, Davide Cocco, Alice D’Alessio, Angelo D’Alessio, Gabriele Lemnaru, Lorenzo Ialacci, Paola Sciascia, Federico Troilo, Lucrezia Pia Caizzi, Valeria Longobardi, Giulia Dora De Filippis, Claudia Tarquinio, Rossana Antenucci, Rebecca Ferrara, Licia Laudadio, Alessandra Marinelli eValeria Presenza.

Studenti premiati per il merito sociale

Alessia D’Adamo, Azzurra Maria Alfano, Marisa Battista e Mario D’Ovidio