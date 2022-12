Esistono Aziende che hanno una forte responsabilità sociale e che scelgono di mettersi in campo in prima persona per le persone. Questo è quanto oggi sta facendo il personale di Metamer che da stamattina, con il suo AD Nicola Fabrizio è impegnata in una raccolta di beni di prima necessità presso il Conad di via Trignina.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas Gerico della Parrocchia San Nicola che ringrazia di cuore a nome dei suoi assistiti