CIURLIA RICORDA MARIO D'ACHILLE

Mario è tornato alla casa del Padre. È stato un pezzo di storia della parrocchia di San Nicola sin dalle origini, come dirigente dell'Aurora San Salvo, la squadra di calcio che don Piero aveva voluto per i ragazzi accorsi numerosi a giocare nel campetto dietro alla chiesetta di San Nicola di Corso Garibaldi. E quando ci fu da rimettere in sesto il comitato feste di San Nicola, don Piero volle Mario come presidente in pianta stabile. Era il 1991, nacque allora la festa di San Nicola così come è in parte oggi: la caravella di legno, lo sbarco dal mare, eventi collaterali, grandi nomi della musica. Mario, in perfetta sintonia col parroco, guidò un comitato di quaranta persone che si è rinnovato ogni anno.

Dal carattere spigoloso ma con lo spirito del commerciante vecchio stampo si rese disponibile per seguire i lavori di costruzione dell'Auditorium Paolo VI e la ristrutturazione della sede parrocchiale. Insieme a Raimondo e Maria Giulia ideò la festa estiva della parrocchia, "Notte in piazza", grande appuntamento del cartellone sansalvese. Salvare la chiesa dalla demolizione è stata l'ultima sua grande fatica per la parrocchia, partecipando ad ogni incontro con una tangibile sofferenza. Per me, Corrado, Mauro, è stato segno importante di presenza. Egli ha fatto tutto con grande amore. E questo basta. Arrivederci Mario!