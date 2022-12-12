PRIMO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' A COLLI A VOLTURNO

SARA' ON LINE ANCHE SULLA PAGINA FBK DI QUESTO SITO LA CERIMONIA CON CUI SARA' SOTTOSCRITTO IL PRIMO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' PROMOSSO DA ANS ABRUZZO E MOLISE E DA PMI SERVICES DI SAN SALVO. LA CERIMONIA SI SVOLGERA' MERCOLEDI' 14 DICEMBRE ALLE ORE 18 NELL' AULA MAGNA DEL RELATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO, LA CUI DIRIGENTE, ILARIA LECCI, DIMOSTRA SEMPRE PIU' APERTURA AL TERRITORIO, AVENDO SAPUTO COINVOLEGERE, ANCHE IN QUESTA OCCASIONE, COMUNI DEL SUO AMBITO, LA PROVINCIA DI ISERNIA, LA REGIONE MOLISE E DIOCESI DI ISERNIA.
SI COLLEGHERA' DA REMOTO L'ENIT DI TORONTO, GRAZIE ALL'IMPEGNO DELLA DOTT.SSA ALESSIA TESONE, CHE SARA' TUTOR ESTERNA DI TUTTE LE SCUOLE CHE, SOOTOSCRIVENDO ULTERIORI PATTI, REALIZZERANNO PERCORSI TURISTICI E PAGINE DI COMUNICAZIONE PER OSPITARE STUDENTI E TURISTI CANDESI IN ABRUZZO E MOLISE