VENERDI' 16 DICEMBRE ALLE 18 NELLA SALA CONSILIARE DI MONTENERO B. L'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE TERRITORIALE “KESTE TERRE” ORGANIZZA UN INTERESSANTE CONVEGNO DAL TIROLO “CONSUMIAMO MOLISE 2022” MODERATO DA ANGELO SCIAUDONE.
DOPO I SALUTI DEL SINDACO SIMONA CONTUCCI, INTERVERRANNO RUDY RINALDI (PRESIDENTE NAZIONALE DIVINOLIO ITALIA), ORAZIO DI STEFANO (SOCIOLOGO, FONDATORE DEL PRODOTTO TOPICO), ANTONELLA GOLINO (DOTTORE DI RICERCA ALL'UNIVERSITA' DEL MOLISE) E SEBASTIANO DELFINE (DOCENTE UNIVERSITA' DEL MOLISE).
I LAVORI SARANNO CONCLUSI DA AIDA ROMAGNUOLO (PRESIDENTE DELLA TERZA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE)