Le lotte cittadine per lo sfruttamento in loco del metano 60 dopo

In occasione del 60° anniversario delle “Lotte cittadine per lo sfruttamento in loco del metano”, presso il Comune di Cupello saranno celebrate, venerdì 16 e sabato 17 dicembre, due giornate di commemorazione. Trattasi di un momento celebrativo legato ai moti del 1961, allorquando vennero rinvenuti importanti giacimenti di metano a Cupello.

Come noto, inizialmente si era profilata l’idea da parte del governo dell’epoca che detta risorsa dovesse essere utilizzata altrove. Tale prospettiva suscitò nei cittadini del territorio vastese non poche preoccupazioni che, il 2 giugno 1961, portarono ad una grande azione di unità: la costituzione di un comitato, del tutto privo di caratterizzazioni politiche, che aveva come obiettivo quello di trattenere lo sfruttamento in loco del metano e finalmente prospettare, per l’intero territorio, una concreta occasione di sviluppo industriale.

Ad ottobre, quindi, cominciarono i cosiddetti “moti cupellesi” che non passarono indifferenti alla stampa nazionale. Il 2 ottobre, tra l’altro, venne conferita la cittadinanza onoraria al Presidente dell’Eni Enrico Mattei, del quale quest’anno ricorre il 60mo dalla scomparsa. Grazie a questo importante momento di mobilitazione popolare, la classe dirigente nazionale dell’epoca si convinse e decise l’impiego in loco del metano rinvenuto, con l’annuncio dell’allora ministro delle partecipazioni statali, Giorgio Bo, circa l’insediamento di una grande azienda per la fabbricazione del vetro.

Così, il 23 maggio 1962 nasceva la SIV (Società Italiana Vetro), oggi NSG, multinazionale e leader del settore, azienda strategica per lo sviluppo e la tenuta economica del nostro comprensorio. Inoltre, i giacimenti metaniferi dell’ENI, una volta divenuti improduttivi, nel corso dell’ultimo decennio sono stati riconvertiti per essere funzionali ad attività di stoccaggio del gas da parte del gruppo SNAM, tanto è vero che oggi a Cupello insiste la seconda riserva di gas metano più grande d’Europa.