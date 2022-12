Mapaduet al Musk

Il chitarrista Nicola Oliva e la cantante Claudia D'Ulisse sono tra le migliori espressioni musicali nate in Abruzzo. Nicola vanta numerose collaborazioni, affiancando artisti della canzone italiana come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Linda e molti altri. Dal 2011 è impegnato nella band di Laura Pausini, con la quale ha calcato alcuni tra i palcoscenici più prestigiosi al mondo (dalla Royal Albert Hall di Londra al Madison Square Garden di New York). Alcune tra le riviste specializzate come Chitarre e Guitar Club ne parlano come uno tra i più talentuosi chitarristi italiani.

Claudia, oltra all'attività di solista e insegnante, vanta numerose collaborazioni come corista per molti artisti italiani tra cui Ornella Vanoni, Mario Lavezzi, e molte collaborazioni anche nei programmi televisivi e radiofonici nazionali. Dal 2015 è stata scelta anche lei da Laura Pausini come corista e ha già all'attivo numerosi tour tra cui quello degli stadi e l’ultimo tour “Laura&Biagio”. Ha preso parte anche a molte trasmissioni televisive tra le quali si ricordano “Laura&Paola” e “House Party“, “Scherzi a Parte”. Proprio di recente ha preso parte anche nell’orchestra di Sanremo come corista.

Quando suonano in duo amano giocare con la musica che li ha formati, spaziando per il soul, blues e tutti i generi derivati, ridefinendo ogni brano attraverso un altissimo e raffinato gioco di dialogo tra lo strumento chitarra e quello della voce.