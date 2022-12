FIRMATO A COLLI A VOLTURNO IL PRIMO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'

Firmato nel salone delle conferenze della scuola di Colli a Volturno, plesso centrale dell’Istituto Comprensivo, il patto educativo di comunità. Impegno concreto tra istituzione scolastica, enti locali, associazioni, parroci, Pro Loco e numerosi attori del territorio a sostegno dei giovani e della loro educazione. Patto che rappresenta una tappa importante come messo in evidenza durante l’incontro che si è svolto a Colli a Volturno alla presenza degli attori maggiori che stanno mettendo già in pratica l’accordo.

La Redazione News dela Valle, presente all’evento e che ringraziamo, ha realizzato questo servizio giornalistico, ascoltando le opinioni della Dirigente Scolastica Ilaria Lecci e del sociologo Orazio Di Stefano

