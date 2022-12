Caccia al Tesoro al Mercato Santa Chiara con la Ricoclaun

80 ragazzi delle classi terze e quarte della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto, Sabato 17 dicembre, fuori orario scolastico, insieme ai loro genitori, hanno partecipato alla Caccia al Tesoro, organizzata dalla Odv Ricoclaun, insieme al Comprensivo 1, all’assessorato al Commercio e Scuola e alla Confesercenti. Le classi sono quelle che saranno coinvolte nelle prossime settimane nel laboratorio di ceramica a scuola, con il coordinamento di Giuseppe Buono di Creta Rossa, per dipingere i pannelli che rappresenteranno i mestieri tipici del mercato e che contribuiranno insieme al pannello storico realizzato da Creta Rossa a creare una riqualificazione del Mercato, in un progetto cofinanziato dalla Odv Ricoclaun e Comune di Vasto.

“Dopo la Tavola Rotonda”, spiega Rosaria Spagnuolo, presidente della Ricoclaun e ideatrice della Caccia al Tesoro, “che si è svolta nella Pinacoteca D’Avalos il 13 dicembre per raccontare con i massimi esperti la storia di questo luogo, tra Convento e Mercato, con la Caccia al Tesoro, si è voluto dare un’opportunità divertente ma al tempo stesso formativa ai ragazzi, per fargli capire in breve tempo la storia, i mestieri, gli elementi essenziali di questo luogo”.

I vari gruppi di ragazzi divisi per classi hanno dovuto risolvere tre indizi, uno che li ha portati al laboratorio di Creta Rossa per trovare uno dei nove pezzi del puzzle con cui è stata ricostruita un’immagine storica dei primi del Novecento in cui si vede sotto il campanile di Santa Maria, il Convento di Santa Chiara con il suo grande loggiato. Gli altri indizi invece hanno portato i vari gruppi dentro il mercato, tra i commercianti, ricevendo le varie date per costruire la linea del tempo di questo luogo, dal 1585 a oggi, i mestieri tipici del mercato: fornaio, macellaio, ortolano, venditore di cozze e vongole, il pescivendolo, il venditore di salumi, il venditore di latticini, lo scapeciaro, il venditore di uova e polli. Sono gli stessi mestieri che ogni classe dovrà in questi giorni disegnare e che saranno poi proposti al Laboratorio di Creta Rossa per realizzare i vari pannelli.

Il cruciverba finale svolto tutti insieme è servito per fare una sintesi su tutte le informazioni e dulcis in fundo come premio: una macedonia di frutta fresca per tutti, offerta dalla Confesercenti.

Ha espresso soddisfazione per la manifestazione il dirigente scolastico del IC1 Vasto, Eufrasia Fonzo, che ha sottolineato l’importanza del progetto che mediante i vari pannelli di ceramica consentirà ai ragazzi di conoscere e riappropriarsi di un luogo importante per la città e della caccia al tesoro, che in maniera divertente ha permesso di conoscere gli elementi fondamentali della storia di questo luogo.

Il direttore della Confesercenti, Patrizio Lapenna, estremamente felice della presenza di tanti ragazzi al Mercato e dell’attività divertente che con tanti indizi ha permesso di conoscere alcuni elementi della storia del Mercato, ha detto che è proprio la scuola che può fare molto per far conoscere l’importanza dei prodotti locali, della stagionalità e del mercato.

“Tante sono le persone da ringraziare per questa bellissima esperienza, molto impegnativa per noi, ma molto apprezzata dai ragazzi e dai loro genitori.” Ha commentato Rosaria Spagnuolo. “Miranda Sconosciuto, con cui sabato scorso alle 7 del mattino ho fatto un giro tra i vari commercianti del mercato per organizzare al meglio la Caccia al Tesoro. La Confesercenti, il dirigente Scolastico Eufrasia Fonzo e l’assessore Anna Bosco, per la collaborazione e disponibilità, i vari rappresentanti delle varie classi che hanno fatto da tramite per prendere le adesioni per la partecipazione, tutti i genitori che si sono lasciati coinvolgere, i ragazzi presenti, euforici e pieni di entusiasmo nell’indovinare quesiti e trovare indizi. Un grande grazie ai clown Ricoclaun: Sampei, Lulù, Pallino, Nuvoletta, Leggera e Flo che hanno saputo collaborare con grande disponibilità e simpatia. Tantissime le esperienze Ricoclaun fatte con i bambini, e quest’esperienza della caccia al tesoro nel mercato si aggiunge a tutte le altre come un bellissimo momento ludico che ha donato istanti di serenità e divertimento”

“Ringrazio di cuore”, ha commentato l’assessore Anna Bosco, “la Ricoclown e la scuola primaria “G. Spataro” per aver animato questa mattinata all’insegna del gioco all’interno del mercato coperto di Santa Chiara, trasformando il luogo del commercio per antonomasia in un spazio per bambini e delle loro famiglie. Grazie anche ai venditori ed alla CIA Confesercenti per la disponibilità alla collaborazione, durante il regolare svolgimento del mercato”