“L' ASSENZA DI MONTEODORISIO ALLA TRASFORMAZIONE DEL CIVETA E' UN ATTO DI IRRESPONSABILITÀ”

Nel corso del recente Consiglio comunale, non è stata autorizzata la trasformazione del Consorzio Civeta in società di capitali. Non ignorare qualsiasi principio di prudenza per la stabilità della macchina amministrativa è un dovere, così come lo è la capacità di effettuare scelte strategiche e di sviluppo del paese. Se è vero che il Sindaco Di Fabio e i suoi consiglieri, secondo quanto appreso a mezzo stampa, erano favorevoli alla trasformazione del Civeta in società in house, ma non allo statuto, non è chiaro perché abbiano autorizzato di non voler procedere con la stessa trasformazione del consorzio. Un atto di irresponsabilà istituzionale, oltre che decisamente contradditorio, “dettato” presumibilmente dall’appartenenza partitica. Avrebbero potuto portare in Aula emendamenti, nonchè proposte migliorative allo schema di statuto, invece, hanno preferito dimostrare di non voler salvaguardare e valorizzare il Civeta, quale patrimonio del nostro territorio.

E’ questo il motivo per il quale mi sono sentita in dovere di manifestare la mia contrarietà di fronte ad una scelta espressione di una mancata maturità istituzionale. Le decisioni vanno prese nell’interesse esclusivo dei cittadini di Monteodorisio e non perché è più conveniente nascondersi dietro il “così fan tutti.” Il fatto che il Sindaco di un Comune fondatore del Consorzio abbia disertato all’incontro che prevedeva la trasformazione del Civeta significa azzerare una rappresentatività, che seppur in piccola parte, c’è. In altre parole, non avremo più la possibilità di battere i pugni sul tavolo per far valere gli interessi dei cittadini e della nostra comunità. Che voce avrà in capitolo Monteodorisio dopo questa decisione imprudente?

La decisione di non procedere con la trasformazione del consorzio conferma, dunque, non solo il basso profilo amministrativo, ma anche il totale disinteresse da parte della maggioranza di fronte alla fine dell’era del Commissariamento regionale e alla possibilità di dialogare con l’Agir per determinare anche un sub ambito ottimale per una gestione efficace ed efficiente del servizio integrato dei rifiuti.