Pro loco San Salvo: 10 anni insieme!

Il 15 dicembre 2022, si è tenuta l’assemblea annuale dei soci a seguire cena sociale per il decennale della ProLoco San Salvo. Il rendiconto delle attività svolte è soddisfacente, soprattutto per le attività collegate a “ L'Arte del Saper Fare” e in particolare per l’Infiorata all’uncinetto. Viene ribadita l’intenzione di supportare nuovi progetti e altre associazioni del territorio che avessero bisogno e l’apertura a tutti i soci per la presentazione di idee da sviluppare. Attesa per la terza edizione della tombola umana in programma il 5 gennaio 2023 e per cui si sta attualmente lavorando.

Durante l’ assemblea, il Presidente Maria Sabatini, con l’unanimità del direttivo e dei soci nomina Nicolino Carrisi come Presidente Onorario per i risultati ottenuti nei due mandati di reggenza da lui eseguiti e perché fondatore della stessa ProLoco San Salvo; un atto di riconoscimento voluto per ringraziare del lavoro svolto e per la costruzione di quanto oggi in essere. Si ringrazia tutti i soci e l'amministrazione per essere piacevolmente intervenuta in nostra compagnia