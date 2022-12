"Lâ€™OLTRAGGIOSA RISPOSTA DELLA MAGGIORANZA DI CUPELLO AI PROBLEMI DEL COMUNE"

Sono trascorsi anni, approvate diverse mozioni, consegnate petizioni con circa 400 firme, inoltrate due bozze di progetto per supplicare l'attuale maggioranza di provvedere, anche in adempimento al loro mandato elettorale, a dialogare con STOGIT per l'installazione di centraline per la rilevazione della qualità dell'aria. Centraline utili non solo a salvaguardare la salute dei cittadini, ma anche per comprendere la condizione di salubrità che investe in particolar modo Montalfano, in relazione ai numerosi casi di malattia verificatisi tra ragazzi giovanissimi.

Ebbene, ecco l'ennesima risposta arrogante, sfacciata e senza scrupoli dell'attuale maggioranza che governa il nostro comune: infischiarsene delle istanze della popolazione e sbattere in faccia alla comunità altri 24.400 € di contributi della Stogit utilizzandoli per feste, ricorrenze e passerelle, così come già accaduto con i 10.000 € di un anno fa, i fondi (non quantificati) impiegati per la Carciofesta e numerosi altri contributi.

Un atteggiamento di completa superficialità, di incapacità di governo, di arroganza, di mancanza di rispetto che si consuma ancora una volta sulla pelle del paese e dei cittadini tutti. Passerelle che hanno come unico obiettivo quello di continuare ad ingannare la cittadinanza e ad ingrandire l'ego personale di taluni amministratori, che prima si sono riempiti la bocca di promesse elettorali e poi hanno mancato la parola, sminuendo i problemi reali come semplici capricci delle minoranze.

Per questi personaggi a nulla servono i documenti di programmazione, a nulla servono i programmi, a nulla servono le firme raccolte; tutto passa in secondo piano rispetto alla propaganda e al proprio ego. Come se non bastasse, la maggioranza che amministra Cupello non poteva farsi mancare esponenti con strette correlazioni lavorative con l’impianto Stogit di Montalfano, determinando situazioni quantomeno ambigue ed evidenti contraddizioni e ambivalenze inter-istituzionali. Verrebbe da chiedersi: Perché tutta questa mancanza di riguardo verso i cupellesi? C’è ancora chi pratica la buona politica e mette gli interessi collettivi davanti a quelli personali?

Siamo certi che il diffuso cinismo dell'agire politico di qualcuno non abbia inguaribilmente inquinato la coscienza civile della stragrande maggioranza della nostra comunità, la quale merita – e legittimamente domanda - risposte e soprattutto rispetto.