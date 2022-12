Sinistra Italiana del Vastese contro il South Beach a Montenero marina

Sinistra Italiana del Vastese è fortemente impegnata, insieme agli altri firmatari del comunicato stampa diffuso qualche giorno fa contro il South Beach, ad impedire la colata di cemento alla marina di Montenero di Bisaccia, che non è solo uno scempio urbanistico impattante sull'ambiente ma è, soprattutto, uno stravolgimento della vocazione turistica della costa ed anche dell'interno del territorio molisano ed abruzzese.

È assordante, è inconcepibile il silenzio delle amministrazioni di San Salvo, di Vasto ed anche Casalbordino che, inevitabilmente, subirebbero ripercussioni sulla loro attività turistica e non solo. Le varie associazioni ambientaliste, che non fanno giardinaggio, dovrebbero mobilitarsi per evitare questa ulteriore aggressione ad un territorio le cui ricchezze sono un uso pulito ed ecologico della propria costa e delle terre interne.

Ci sarà un convegno quale sarà importante che Amministrazioni, associazioni e partiti politici partecipino, affinché le popolazioni sappiano e, soprattutto, impediscano questa violenza ambientale, sociale ed economica.