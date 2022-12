Originale albero natalizio dedicato alle api

Qualche mese fa mia madre mi propose di realizzare qualcosa legato alle api, che testimoniasse in qualche modo l'attività che la nostra famiglia ha sempre fatto, cioè l'apicoltura. Piano piano, un passo dopo l'altro, senza un preciso progetto, è nato questo albero a quattro mani. Visto che siamo arrivati a Natale, mia madre ha unito tutto a forma di alberello.

Si tratta di un lavoro che vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione sull'importanza di questi laboriosi insetti fondamentali per l'equilibrio della natura, senza i quali non ci sarebbe impollinazione e di conseguenza mancherebbe cibo. Non siamo ancora a questo livello, però è un allevamento in sofferenza a causa delle coltivazioni intensive e dei pesticidi che mettono a rischio la vita delle api.

Il nostro vuole essere un albero che ha il senso del Natale proprio per quello che fanno le api: cooperazione, generosità, rispetto comunitario e della natura. Loro lo fanno sempre. Noi ce ne ricordiamo solo a Natale.