Alcune immagini della tappa a Vasto Marina della Loredana Eventi di Vasto

Bella accoglienza, tanto calore e gioiosa partecipazione, dei più piccoli in particolare, al tour itinerante per le festività natalizie organizzato in diversi quartieri della città dalla Loredana Eventi di Vasto. Alcune immagini della tappa nella nostra Vasto Marina, in piazza Rodi dinanzi la Chiesa di Santa Maria Stella Maris, assieme a Babbo Natale (che ha raccolto le tradizionali letterine) e ai suoi simpaticissimi amici Minnie e Topolino. Molto apprezzati lo spettacolo di magia e giocoleria con gli elfi sotto l’arco natalizio ed i pop corn offerti per l’occasione.