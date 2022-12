FILCTEM-CGIL primo sindacato alla Granito Forte

Nella giornata del 15.12.2022 presso la sede della Granito Forte di Fresagrandinaria -CH- si sono svolte le elezioni per il rinnovo della RSURLS di stabilimento. La Segreteria Provinciale della FILCTEM-CGIL di Chieti ringrazia tutti i lavoratori, gli iscritti e i simpatizzanti, che ancora una volta hanno riposto la loro fiducia nella nostra lista e verso i nostri candidati. Lo straordinario consenso ottenuto (39,5%) colloca la FILCTEM-CGIL come primo sindacato in azienda a conferma del grosso lavoro svolto dall’intero gruppo della Filctem Cgil all’interno della Granito Forte.

Il lavoro, l’impegno, la disponibilità e l’abnegazione esercitata hanno permesso la rielezione di CASSOTTA Alessandro e il nuovo ingresso di LATTANZIO Gabriele che insieme ricopriranno anche l’importante ruolo di RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) essendo stati i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi. L’elevata partecipazione al voto è un richiamo importante e di grande responsabilità che i lavoratori, ancora una volta, hanno voluto inviare alle Organizzazioni Sindacali e ai loro rappresentanti. Raccoglieremo questo stimolo per poter fare meglio e di più, partendo SEMPRE dall’azione quotidiana sulle problematiche esistenti nello stabilimento.

La FILCTEM-CGIL di Chieti, insieme ai delegati eletti e al suo nuovo gruppo sindacale costituitosi nella Granito Forte, ritiene che la partecipazione e il confronto con i lavoratori debbano essere gli elementi portanti per il raggiungimento degli obiettivi. Nell'augurare buon lavoro a tutta la RSU-RLS, ringraziamo i componenti della Commissione Elettorale e gli scrutatori che, con il loro importante e straordinario lavoro, hanno permesso e garantito il corretto svolgimento delle elezioni.