TurdÃ² scrive a Salvini

Rideterminazione dell’art.27 della legge n.689.del 1981 che fissa nella misura del 10% semestrale la maggiorazione per i verbali e le multe pagati in modo tardivo (sulla materia la Consulta è intervenuta in svariate occasioni), abolizione del raddoppio dopo il 60 giorno e altre variazioni che sanano le storture finanziarie in seguito alla emissione del verbale;