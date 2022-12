L’AVIS Comunale di San Salvo accanto a Telethon

"Sostenere la ricerca è importante sempre, tutto l’anno, e lo diventa ancora di più in occasione della tradizionale maratona di Telethon alla quale anche quest'anno come AVIS Comunale abbiamo voluto aderire contribuendo nel nostro piccolo a donare a tanti bambini con una malattia genetica rara, un futuro, il loro futuro". Commenta così, con gioia ed emozione, il Presidente dell'AVIS Comunale di San Salvo, Amleto D'Aloisio a conclusione dei due giorni dedicati alla raccolta fondi per la fondazione Telethon che si è svolta il 17 e il 18 dicembre al Centro Commerciale Insieme di San Salvo.

"Facciamoli diventare grandi” è l’invito lanciato affinché quante più persone possibili partecipassero per sostenere la ricerca e garantire speranze e terapie a tanti piccoli pazienti e alle loro famiglie. Noi come AVIS abbiamo convintamente aderito. Ringrazio di Cuore quanti, anche quest'anno, hanno abbracciato questa iniziativa", aggiunge D'Aloisio che comunica che la somma raccolta è importante e significativa. "Sostenere la ricerca e regalare un sorriso e una speranza è importante e fondamentale e noi come AVIS ci siamo e ci saremo sempre", conclude D'Aloisio che coglie l'occasione per ringraziare i componenti del Direttivo dell'AVIS e i tanti donatori che hanno partecipato.

Il fine settimana è stato anche l’occasione per condividere con gli iscritti dell'AVIS Comunale lo scambio degli auguri suggellata con la Santa Messa di Natale presso la Parrocchia di San Nicola.