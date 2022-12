Per la Legambiente San Salvo è un Comune riciclone costiero

Comune riciclone, anche quest’anno San Salvo sale sul gradino più alto in occasione della premiazione al quinto Ecoforum di Legambiente Abruzzo, che si è svolto ieri a Lanciano nel Polo museale Santo Spirito.

“San Salvo, ancora una volta, è comune riciclone a conferma – commenta il sindaco Emanuela De Nicolis – del buon lavoro che stiamo portando avanti da diversi anni nelle politiche di cura e tutela dell’ambiente. E’ un grande impegno che vede coinvolti, verso la stessa direzione, la pubblica amministrazione e i cittadini. Una città più pulita, decorosa e più accogliente nella cura del verde e degli spazi pubblici ha un appeal più forte per chi arriva a San Salvo, oltre a essere un vanto per chi vi risiede stabilmente”.

Alla premiazione, che vede riconosciuto l’impegno dei comuni per una gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, era presente l’assessore all’Ambiente Tony Faga.

“Il piano comunale della gestione dei rifiuti – dice Faga – ha comportato in questi anni delle sensibili migliorie al servizio che ci ha permesso di raggiungere eccellenti valori reali di riciclo. Tra le prossime novità il punto di raccolta “mangiaplastica” e l’incremento di nuove telecamere “foto trappola” per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti in modo selvaggio”. L’assessore Faga ribadisce, però, che senza l’impegno dei cittadini “ogni risultato diventa difficile da raggiungere, ma soprattutto si corre il rischio di fare un passo indietro rispetto alle percentuali che anche quest’anno ci hanno consentito di premiare San Salvo quale comune riciclone costiero”.