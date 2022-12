“In…canto di Natale”.

Sabato pomeriggio, nella cattedrale di San Giuseppe, ad incantare il pubblico di genitori sono state le voci degli alunni delle classi quarte e quinte. Un grande coro di 95 bambini ha augurato ai presenti un sereno e gioioso Natale attraverso il linguaggio universale che è la musica, quella musica che in questo particolare periodo dell’anno, tocca le corde dell’anima e ricorda che “tutti abbiamo un compito speciale”. Ospite dell’evento la cantante Roberta Spigola che ha diretto il brano “The little drummer boy” e cantato da solista, insieme ai bambini, “What a wonderful world” e “Va’, dillo alla montagna”. La prof.ssa Spigola, nelle settimane precedenti, ha affiancato, grazie al contributo dell’Associazione Dum-Tek, la prof.ssa Antonini in alcune lezioni di canto corale nel Laboratorio musicale dell’Istituto. Con grande attenzione alle mani della sua direttrice, la prof.ssa Maria Teresa Antonini, il coro ha raggiunto il cuore di tutti; con serietà e compostezza le sue arie hanno pervaso le navate della chiesa tra l’emozione e la commozione dei genitori.

Martedì pomeriggio, presso il teatro del Centro culturale A. Moro, anche gli alunni delle classi seconda e terze, davanti ad un pubblico attento e caloroso, si sono esibiti con canti della tradizione natalizia, quali “Oh, albero”, “Riempi casa d’agrifoglio”, “Bianco Natale” e altri canti che, oggi più che mai, richiamano alla pace. I bambini hanno recitato anche poesie guidate dalle insegnanti di classe. Per i piccoli protagonisti è stato emozionante e divertente esibirsi davanti ai loro familiari con la coreografia di “All I whant for Christmas is you”.

Particolarmente gradito da tutti i bambini è stato il brano “Toccare il cielo con un dito”, eseguito indossando dei guanti bianchi, secondo il modello veneto del “Coro delle mani bianche”; nota internazionale è stato il canto accompagnato dal suono dei “bastoni della pioggia” e l’allegria del canto eseguito indossando il cappellino da Babbo Natale con il relativo lancio finale. Un grazie particolare al parroco don Raimondo Artese per la sua disponibilità e per il suo invito a crescere insieme, a migliorarci nella collaborazione e condivisione.

Il Dirigente scolastico Prof. Vincenzo Parente, la sua collaboratrice Francesca Berchicci e tutte le insegnanti del plesso Sant’Antonio augurano a tutti un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.

Il plesso Sant’Antonio dedica alla musica numerose attività e si distingue sul territorio per le professionalità impiegate oltre che per le attrezzature delle quali il Laboratorio musicale è dotato; offre inoltre la possibilità di svolgere lezioni pomeridiane di propedeutica musicale, di vari strumenti e di canto, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni “Musica in crescendo” e “Dum-Tek”.