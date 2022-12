“Camminata Dinamica di Santo Stefano a Vasto Marina

“Siete tutti invitati a partecipare lunedì 26 dicembre, a Vasto Marina (CH), alla “Camminata Dinamica di Santo Stefano - seconda edizione, con doppia opzione e lezione tecnica sul cammino”. Esordisce così entusiasticamente Stefano Suriani, presidente e istruttore dell’ASD Cammini e Benessere. “Ci sarà la possibilità, con un piccolo contributo di €5,00 a partecipante – spiega Suriani - di prendere parte, alla “Camminata Dinamica di km. 6,50” da percorrere in 60 minuti, su un percorso pianeggiante variegato sulla pista pedonale, lungomare e asfalto, oppure, alla “Passeggiata di km. 4,00” su un percorso pianeggiante variegato sulla pista pedonale, spiaggia e lungomare. Ecco il programma: alle ore 8.30 ritrovo a Vasto Marina al parcheggio di P.zza Vittorio de Sica (sulla ss.16, di fronte Luca’s Coffee) e registrazione dei partecipanti; alle ore 9.00 in punto, lezione tecnica, riscaldamento e partenza sia della Camminata Dinamica sia della Passeggiata; alle ore 10.15 arrivo con ristoro per tutti i partecipanti.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione obbligatoria, entro le ore 21.00 di domenica 25 dicembre (Natale), contattando al 3476238600, Stefano Suriani, presidente dell’ASD Cammini e Benessere e Istruttore Nazionale di Camminata Sportiva e Trekking.