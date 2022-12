Monsignor Forte in visita ai ricoverati in Cardiologia

Una parola di conforto, un sorriso, un gesto di tenerezza: li ha regalati ai malati ricoverati in Cardiologia l’Arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte, che ha fatto visita al reparto su invito del Direttore Marco Zimarino. L’alto prelato si è intrattenuto con tutti i pazienti e con il personale, a cui ha rivolto un grande apprezzamento per il lavoro svolto in un campo assai delicato, che richiede competenza professionale e grande umanità. Una speciale attenzione ha avuto per un adolescente ricoverato, al quale ha espresso un sentito incoraggiamento .

Al termine della visita Monsignor Forte ha incontrato il Direttore generale della Asl Thomas Schael con il quale si è scambiato gli auguri in tedesco, lingua che parla correntemente da quando, in passato, aveva trascorso un periodo di studi a Tubinga. La visita in Cardiologia è stata l' occasione per rivolgere un pensiero augurale ai malati e ai cittadini della Diocesi Chieti-Vasto.